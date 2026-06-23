Во Владимире подорожало строительство дороги возле ДТЮ до улицы Пушкарской

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Администрация города Владимира опубликовала постановление главы города Сергея Волкова от 22 июня 2026 года №531, в котором говорится об изменении существенных условий муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских, а также строительно-монтажных работ по строительству автодороги от Лыбедской магистрали до улицы Пушкарской.

Это та самая новая дорога, что пройдет вдоль бывших садов за ДТЮ и сейчас вовсю строится. Согласно текста постановления, стоимость ее возведения повышается на 3 миллиона 163 тысячи рублей. Таким образом, вся дорога обойдется в 536 миллионов 381 тысячу рублей.

Соответственно, вырастет и размер аванса — до 265 миллионов 855 тысяч рублей. С подрядчиком АО «ДСУ-3» власти города должны заключить соответствующее соглашение.

Причина повышения стоимости не уточняется, но ранее в горадминистрации Владимира объяснили аналогичную ситуацию со строительством дороги от улицы Гастелло до улицы Куйбышева повышением налога на добавленную стоимость. Вероятнее всего, в данном случае речь также идет о повышении расходов.