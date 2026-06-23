Во Владимире на улице Спасской обследуют черешчатый дуб

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23 июня во Владимире на улице Спасской черешчатый дуб проходит медицинский осмотр. На языке экологов он называется акустической диагностикой или импульсной томографией.

Сквозь ствол дерева пропускают ультразвуковые волны. Это абсолютно безопасный метод, который позволяет буквально заглянуть внутрь векового дерева без какого-либо вреда для него. Томография помогает оценить состояние древесины, обнаружить скрытые от глаз пустоты, трещины и очаги гнили.

Все результаты диагностики будут переданы городским специалистам для дальнейшего анализа.

Напомним, что в апреле вокруг дуба поставили ограждение. Решение было принято из-за того, что из-за дальнейшего роста дерева металлическая цепь, сковывавшая две основные ветви, не выдержала и лопнула. Это представляло угрозу для пешеходов и воспитанников детского сада №81, к забору которого примыкает дуб.