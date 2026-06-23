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НовостиОбщество23 июня 2026 9:49

В селе Урваново Меленковского округа прокладывают новый водопровод

На сегодняшний день работы выполнены наполовину
Виктория СУХОВА
фото со страницы Правительства Владимирской области

фото со страницы Правительства Владимирской области

В селе Урваново Меленковского округа прокладывают новый водопровод.

Реконструкция сетей водоснабжения с водозаборным сооружением ведётся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Реализация проекта рассчитана на два года, работы начаты в прошлом году. В настоящее время процент выполнения работ - более 50, сообщает Министерство ЖКХ региона.

Специалисты проложили 9,33 километра труб, устроили 126 колодцев. Пробурили две скважины, ведутся работы по монтажу оборудования. В результате выполненных мероприятий услугу качественного водоснабжения получат более 300 человек.