фото со страницы Правительства Владимирской области

В селе Урваново Меленковского округа прокладывают новый водопровод.

Реконструкция сетей водоснабжения с водозаборным сооружением ведётся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Реализация проекта рассчитана на два года, работы начаты в прошлом году. В настоящее время процент выполнения работ - более 50, сообщает Министерство ЖКХ региона.

Специалисты проложили 9,33 километра труб, устроили 126 колодцев. Пробурили две скважины, ведутся работы по монтажу оборудования. В результате выполненных мероприятий услугу качественного водоснабжения получат более 300 человек.