Инфляцию во Владимирской области тормозят овощи

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Владимирское отделение Центробанка России сообщает, что инфляцию в 33 регионе удалось затормозить благодаря сезонному снижению цен на овощи. В итоге, в мае 2026 года цены, по сравнению с апрелем, выросли всего на 0,5 процента. Годовая инфляция практически не изменилась и сложилась на уровне 6,4%.

Снижение цен на помидоры, огурцы и сладкий перец связано с уменьшением расходов на отопление и освещение теплиц весной, а также с увеличением производства овощей. Впрочем, не все продукты дешевели. Сливочное масло подорожало из-за роста спроса со стороны торговых компаний и оптовых покупателей. Сахар также стал дороже, так как его производство имеет сезонный характер. К весне его объемы снизились, а издержки выросли.

Если говорить про непродовольственные товары, то тут стоит отметить, что подешевели отдельные инструменты и оборудование, а также телерадиотовары. А вот цены на одежду, белье, меховые и трикотажные изделия выросли. Также в Центробанке не могли проигнорировать слона в комнате. То есть цены на топливо. Правда, эксперты Банка России не уточнили, насколько оно подорожало, лишь отметили, что скачок цен связан с временным снижением объемов переработки нефтепродуктов в связи с ремонтом НПЗ, а также с увеличением спроса на топливо в начале туристического сезона и периода полевых работ.

Среди услуг наибольший рост цен наблюдался на поездки на Черноморское побережье и в Крым, а также на услуги зарубежного туризма, включая поездки в Закавказье и Турцию.