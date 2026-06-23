В Коврове мужчину осудят за смерть подруги и ее сына от угарного газа

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в преступлении обвиняется 34-летний житель Коврова, который с 2017 года жил со своей 43-летней подругой в многоквартирном доме на улице Димитрова вместе с ее 12-летней дочерью и трехлетним сыном.

Следствием установлено, что в 2018 году из-за долга семью отключили от газа, но мужчина самовольно подключил газовое оборудование к трубе. Затем, из-за неисправности газовой колонки на кухне, он сам купил новый прибор и установил его без вызова специалистов, в том числе заменил дымоотвод колонки, ведущий к дымоходу. Однако глава семейства вставил трубу в гипсокартонную фальшстену, которая отстояла от капитальной на пять сантиметров.

В итоге это привело к тому, что дымоход засорился, а естественной вентиляции не было. К сожалению, 29 мая 2024 года это привело к трагедии: женщина включила колонку и пошла в ванную, где умерла от большого скопления угарного газа. Также умер ее сын, находившийся в комнате, а мужчина потерял сознание, но позднее пришел в себя и смог отключить воду, а также вызвать экстренные службы. Дочку спасло то, что она в тот момент гуляла с друзьями.

Экспертиза показала, что газовая колонка была исправна, а всему виной стала неправильная ее установка. Мужчина вину не признал, но доказательств хватило для утверждения обвинительного заключения, с которым уголовное дело было направлено в Ковровский городской суд.