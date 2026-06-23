Во Владимирской области объявили отбой ракетной опасности

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23 июня около 10 часов РСЧС Владимирской области распространило сообщение о ракетной опасности на территории региона. Жителям посоветовали соблюдать правила безопасности.

После этого в социальных сетях администрации города и Правительства региона опубликовали эти самые правила.

Находясь дома, необходимо перекрыть газ, воду, отключить электричество. Спуститесь в подвал. Если его нет — укройтесь в комнате без окон (ванная, коридор). Находясь в автомобиле, остановите его и укройтесь в ближайшем здании или ином безопасном месте. Будучи на работе или в учебном заведении, необходимо следовать указаниям руководителя или ответственного за ГО. Не пользуйтесь лифтами! В торговом центре необходимо оставаться в здании, отойти от витрин и окон, переместиться в центральную часть здания или подвал.

Спустя час РСЧС сообщило об отбое ракетной опасности и напомнило о том, что нельзя приближаться к обломкам при их обнаружении.

Об атаке на объекты инфраструктуры власти пока не сообщали. Напомним, что 22 июня в Гусь-Хрустальном упал беспилотник. Жители трех многоквартирных домов были эвакуированы. Пострадавших не было.