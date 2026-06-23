Власти Владимирской области рассказали о причинах нехватки топлива на АЗС

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в конце минувшей недели у отдельных компаний фиксировались проблемы с логистикой, на что водители отреагировали ажиотажным спросом, в результате чего на заправках появились очереди и начался рост цен.

Вместе с тем, в областном правительстве отметили, что региональное УФАС уже запросило у частных АЗС документы, обосновывающие повышение стоимости бензина.

Александр Авдеев заявил, что сейчас многое зависит от нефтеперерабатывающих заводов, но главное — не допустить искусственного удержания резервов топлива и больших наценок. Также он призвал жителей временно сократить поездки на личном транспорте и покупать бензин исключительно в необходимых объемах.

Сейчас совместно с Минэнерго России, другими регионами, а также ФАС и поставщиками топлива власти Владимирской области строят план по урегулированию ситуации. Пока же приоритет в отпуске топлива отдадут машинам экстренных служб, общественному транспорту, коммунальным службам и фермерам.