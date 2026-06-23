Отвечать за наружную рекламу во Владимире будет Антонина Наумова

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В администрации назначили нового директора МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира». Им стала Антонина Наумова. Она приступила к своим обязанностям 22 июня.

Антонина Наумова родилась в Ульяновске. Имеет два высших образования. В 2009 году окончила Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, а в 2015 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

С 2009 года работала юрисконсультом и ведущим юрисконсультом в учреждениях здравоохранения города Владимира. С 2016 по 2022 годы - главный специалист, юрисконсульт, начальник отдела в управления наружной рекламы и информации администрации города Владимира. С 2022 года занимала руководящие должности в органах государственной власти и автономных некоммерческих организациях.

Замужем. Воспитывает двоих детей.