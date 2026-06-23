Россельхознадзор обнаружил массу нарушений на рынках Владимирской области

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в мае сотрудники ведомства провели шесть обследований стационарных рынков, расположенных на территории владимирского региона.

В ходе работы было зафиксировано 65 нарушений непосредственно на рынках. Кроме того, проверили 31 торговую точку, работающую на этих локациях, и обнаружили еще 69 нарушений.

В основном они касались отсутствия регистрации на электронной площадке ФГИС «ВетИС», позднего погашения транспортных ветеринарных сопроводительных документов, отсутствие ветеринарных документов и маркировки на продукцию и нарушение условий хранения.

В общей сложности было объявлено 28 предостережений, при этом по Ковровскому и Вязниковскому рынкам были направлены письма в Федеральную налоговую службу, а также в прокуратуру, госветинспекцию и Роспотребнадзор.

Отдельно в межрегиональном Управлении Россельхознадзора похвалили Октябрьский рынок города Коврова, который после полученного предостережения сразу же принял меры по устранению нарушений.

Подобные мероприятия будут продолжаться в будущем.