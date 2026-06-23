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С 26 по 28 июня во Владимире пройдет книжная ярмарка Союза писателей России "33 страницы". Основной площадкой для ее проведения станет гастромаркет "Рынок на Студеной".

26 июня в 15.30 гостей ждет творческая встреча с писателями - Татьяной Ворониной, Антоном Васецким, Геннадием Калашниковым, Тихоном Синицыным, Михаилом Червяковым, Григорием Шуваловым. В 17.30 запланирован концерт с поэтом, историком, автором-исполнителем Виктором Леонидовым. В 19 часов начнется открытый кинопоказ фильма "Про людей и про войну".

27 июня участников ярмарки ждут встреча с членами Владимирского регионального отделения Союза писателей России, презентация творчества севастопольских писателей и издательств Татьяной Ворониной и Тихоном Синицыным, общение с владимирскими поэтами Дмитрием Кантовым и Вадимом Забабашкиным, московскими поэтами Геннадием Калашниковым и Антоном Васецким и другими. В 20 часов состоится кинопоказ картины "Капитан 4 ранга" .

28 июня можно будет пообщаться с липецким поэтом Михаилом Червяковым, побывать на презентации проекта «Ожившая поэзия» от Елены Батуевой из Ярославля, встретиться с писателем и драматургом Ольгой Гуниной и актерами Владимирского театра драмы.

Также в течение этих дней можно будет купить книги по издательским ценам. А с 11 до 18 часов в Музее ложки будет работать выставка «Ложки знаменитых писателей».