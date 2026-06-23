Фестиваль «Богатырская битва» собрал во Владимире более 5 тысяч человек

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

20 июня во Владимире прошёл традиционный фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств «Богатырская битва». В нем приняли участие более 5 тысяч человек. Мероприятие состоялось на Соборной площади.

Организаторы рассказали, что десятый фестиваль привнес новинки в устоявшуюся формулу мероприятия. В частности, в этом году впервые прошел турнир по кибатлетике. В нем участвовали более 50 участников из 11 регионов, в их числе – ветераны специальной военной операции.

Кроме этого на площадках «Богатырской битвы» прошли соревнования по рукопашному бою, гиревому спорту, армрестлингу, силе удара, киле и кибатлетике. Всего за награды боролись почти 500 спортсменов. Ещё одним ярким событием стал кулачный бой в формате стенка на стенку. Более ста бойцов померялись силой и удалью.

Дл зрителей тоже проводились различные мероприятия. Например, на площадке ГТО можно было попробовать свои силы в выполнении различных видов нормативных требований, узнать, как получить знак отличия и записаться на выполнение.

Центральным событием фестиваля традиционно стал командный турнир по силовому экстриму. 12 современных богатырей из шести регионов определили сильнейших в пяти видах соревновательной программы: «верховая эстафета», «пул-пуш», «арм оф арм», «метание мешков с песком» и «трак пул». По итогу состязаний сборная Владимирской области в составе Александра Лысенко и Дмитрия Самойлова заняла второе место. Победителями стали белгородцы Евгений Коновалов и Давид Шамей, а бронзовыми призёрами – Валентин Акимов и Дмитрий Логунов из Смоленска.