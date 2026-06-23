В Муроме откроется Центр медицины здорового долголетия

. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Правительство Владимирской области, в Муроме 3 июля стартует мероприятие по популяризации ходьбы, как самой доступной формы укрепления здоровья. Это региональное мероприятие будет частью проекта «За медицину здорового долголетия» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

В программу открытия войдут массовая ходьба и ярмарка здоровых продуктов, а также консультации специалистов, различные интерактивные площадки и прочее. Событие должно объединить представителей разных сфер деятельности, включая медицинских работников, работников культуры, образования, спорта и других.

Одним из главных событий станет открытие Центра медицины здорового долголетия, где муромляне смогут проконсультироваться у специалистов и пройти комплексную оценку факторов риска. Где именно будет находиться данное учреждение — пока не уточняется.