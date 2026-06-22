В Судогодском округе сельские жители пожаловались на отсутствие света

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, в ходе проверки, проведенной по обращению местных жителей, установлено, что на автодороге «Сойма-Овцыно» Судогодского округа, проходящему в деревню Хохлачи и на расстоянии 100 метров от деревни отсутствуют фонари.

При этом по дороге активно ходят и ездят пешеходы и автомобили, что создает угрозу жизни и здоровью людей.

По результатам проверки надзорное ведомство обратилось в суд, потребовав от дорожников оборудовать участок шоссе фонарями. Суд это требование удовлетворил, но пока решение в законную силу не вступило. Фактическое устранение нарушения прав жителей находится на прокурорском контроле.