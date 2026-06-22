Владимирское УФАС запросило у АЗС обоснование роста цен на бензин

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Как сообщает Правительство Владимирской области, 22 июня губернатор Александр Авдеев провел оперативное совещание с руководством ведомств и муниципалитетов, главной темой которого стал рост цен на топливо и перебои с поставками бензина.

Власти региона со ссылкой на заместителя руководителя УФАС России по Владимирской области Наталью Шибаеву добавили, что федеральная антимонопольная служба ежедневно отслеживает цены и количество топлива. В ведомстве отметили, что рост цен показали именно независимые АЗС, которым уже отправлены запросы на обоснование завышения стоимости.

Вместе с тем, власти призвали водителей по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях, а дефицит бензина будут решать в первую очередь в ключевых сферах жизнедеятельности.