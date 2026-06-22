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НовостиОбщество22 июня 2026 13:23

Во Владимире три локации готовят к озеленению

На Зеленом совете рассмотрели проекты озеленения
Виктория СУХОВА
фото с сайта администрации Владимира

фото с сайта администрации Владимира

В городской администрации состоялось заседание Зелёного совета, где было рассмотрено три проекта озеленения городских пространств.

Первый касается озеленения территории на пересечении Суздальского проспекта и улицы Растопчина. На островках дорожного перекрёстка планируется высадить клёны и сирень, разбить цветник. Композиция будет также перекликаться с темой Союза городов Золотого кольца. Теперь необходимо согласовать изменения с правообладателем земельных участков (поскольку дорога является федеральной).

Также изменится территория на Московском шоссе (напротив дома 1 по улице Благонравова). Ранее здесь пришлось удалить деревья, поражённые ясеневой изумрудной златкой. Теперь планируется высадить тополя белые и пирамидальные, иву, акации, а также лобелию. Кроме того, будут разбиты четыре цветника.

С инициативой озеленения пересечения проспекта Строителей и улицы Мира выступил житель областного центра Илья Краснов. По его задумке, благоустройство участка можно гармонично вписать в общую концепцию озеленения улицы Мира, объединив его с Парком Счастливых, Парком у ДДюТ, сквером Патриот и парком 850-летия. Жители готовы собрать средства, разработать проект.