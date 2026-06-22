Суд не стал взыскивать с подрядчика 186 миллионов за срыв ремонта драмтеатра

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Арбитражный суд не стал взыскивать 186,4 миллиона рублей пени с компании «Век», которая занималась реконструкцией владимирского театра после пожара.

Напомним, что в январе 2025 год власти расторгли контракт с подрядчиком, обвинив его в срыве сроков ремонта учреждения и претензиях к поставленному оборудованию. После чего в суд поступил иск от областной "Службы единого заказчика" о выплате пени.

Однако суд установил, что виноваты были не только рабочие, но и тот факт, что проектную документацию приходилось несколько раз корректировать.

"Заказчик признавал невозможность завершения работ к 10.01.2024; соглашался на выполнение работ в период до 01.02.2025; фактически отказался от требования соблюдения первоначального срока", – сказано в решении суда.

Таким образом, в выплате пени властям было отказано.

Между тем, региональное Правительство пытается взыскать с подрядчика еще 417,2 миллиона рублей. Арбитражный суд ранее арестовал денежные средства и имущество компании «Век». Власти требуют вернуть выплаченный аванс и проценты.