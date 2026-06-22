Жительница Юрьев-Польского округа удостоена звания «Мать-героиня»

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Указом Президента России Владимира Путина за особые заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать-героиня» присвоено Людмиле Бабочкиной из Юрьев-Польского муниципального округа.

Вместе с супругом она вырастила 6 сыновей и 6 дочерей. Во время учёбы в школе ребята получали награды за хорошие и отличные успехи в учёбе, за активное участие в жизни учебного заведения. Все дети получили профессиональное образование и сейчас работают в различных организациях и предприятиях.

В 2013 году оргкомитет по проведению Дня семьи, любви и верности в РФ наградил супругов Бабочкиных за крепость семейных устоев, а также воспитание детей грамотой и медалью «За любовь и верность».

Ранее звание «Мать-героиня» было присвоено пяти жительницам Владимирской области – Татьяне Рогачевой и Людмиле Куклиной из Петушинского округа, Марии Меркуловой и Карине Багдасарян из Владимира, Валентине Мереуца из Александрова.