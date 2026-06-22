Во Владимирской области за чертой бедности находится 6,8 процентов населения

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Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по доходам населения. В качестве основного показателя выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Дополнительными показателями являются: доля населения за чертой бедности за 2025 год и годовая динамика доли населения за чертой бедности.

Лидером рейтинга стал Ненецкий автономный округ. Второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, замыкает тройку лидеров Чукотский автономный округ.

Владимирская область оказалась аж на 69-м месте. Показатель отношения медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг составил 1,72. При этом 6,8 процента населения живет за чертой бедности, то есть доходы ниже прожиточного минимума.

При этом все остальные географические соседи занимают более высокие места. Даже Ивановская область заняла 56-ю строчку!

В аутсайдерах оказались: Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва и Республика Ингушетия.