Во Владимире драка в ресторане "Лосось и кофе" закончилась 6 годами тюрьмы

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд города Владимира поставил точку в истории, которая длится с января 2025 года. Тогда в ресторане "Лосось и кофе" между двумя посетителями случился конфликт, переросший через пару месяцев в драку с использованием ножа. В итоге, 45-летнего уроженца Грузии признали виновным по статье 105 УК РФ (покушение на убийство).

Напомним, что ночью 19 января 2025 года осужденный отдыхал в ресторане в центре Владимира. И в какой-то момент мужчине не понравилось, что кто-то вмешался в его разговор с девушкой. В ресторане мужчины драку сначала устраивать не стали. Договорились встретиться на следующий день для разборки. Но рандеву так скоро не произошло. То ли кто-то один из них, то ли оба не пришли на встречу.

Зато они столкнулись снова в том же заведении 2 марта. И в этот раз откладывать выяснение отношений мужчины не стали. Началась драка. И, несмотря на попытки посетителей заведения остановить мужчин, осужденный в итоге отошел к вешалкам с одеждой, достал из кармана своей куртки перочинный нож и затем ударил им 2 раза соперника в грудь. Только после этого нападавшего оттащили от жертвы и вывели на улицу.

Самое интересное, что бивший ножом мужчина не признал вины в покушении на убийство. Он говорил что все это было самозащитой. Вместе с тем он передал потерпевшему 1 миллион рублей в качестве возмещения причиненного ущерба. Суд приговорил его к шести годам.