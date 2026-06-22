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НовостиОбщество22 июня 2026 10:13

Александр Авдеев объяснил причины перебоев с бензином во Владимирской области

Губернатор призвал владимирцев воздержаться от поездок на личном транспорте
Алексей КОТМЫШЕВ
Очередь на АЗС в Муроме

Очередь на АЗС в Муроме

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщил губернатор Владимирской области, 22 июня на оперативном совещании с правительством региона был рассмотрен вопрос о перебоях с поставкой топлива на автозаправочные станции.

По версии властей, в конце минувшей недели у отдельных компаний начались проблемы с логистикой, а простые водители отреагировали на это ажиотажным спросом, и даже там, где бензин продавался в плановом режиме, начался рост цен и появились очереди.

Сейчас власти Владимирской области совместно с Минэнерго России, соседними регионами, а также Федеральной антимонопольной службы и поставщиками топлива строят план по урегулированию ситуации.

Александр Авдеев уточнил, что до нормализации ситуации приоритет будет отдан машинам экстренных и коммунальных служб, общественному транспорту, поставщикам товаров, мусорным машинам и сельхозтоваропроизводителям. Также будет создан реестр фермерских хозяйств, которым требуется поддержка.

Губернатор Владимирской области призвал жителей по возможности сократить поездки на личном транспорте, а бензин покупать исключительно в необходимом количестве.

«Чем спокойнее будет реакция жителей на временные трудности, тем быстрее получится вернуть ситуацию в нормальное русло», - резюмировал Александр Авдеев.