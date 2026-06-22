Во Владимирской области синоптики обещают ливень и град 22 июня 2026 года

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Синоптики прогнозируют во Владимирской области очередное ухудшение погоды. 22 июня в 33 регионе возможен не только сильный дождь, но и еще и град.

Как сообщили в канале Министерстве региональной безопасности Владимирской области в MAX, в течение суток 22 июня 2026 года жителей 33 региона ожидает гроза с дождём, местами ливень. Сильный дождь будет сопровождаться градом и порывами ветра до 17 метров в секунду.

Ранее портал "Гисметео" сообщал, что вообще жителей Владимирской области на этой неделе будет ждать вполне теплая и комфортная погода с температурой воздуха в пределах +20 градусов. Исключением станет лишь четверг, 25 июня, когда дождь будет идти весь день (до 10 миллиметров осадков), а столбик термометра опустится до +16 градусов.