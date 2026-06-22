177 владимирским многодетным семьям с превышением дохода назнили пособие

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Отделение СФР по Владимирской области пересмотрело единое пособие многодетным семьям с превышением доходов до 10 процентов.

Согласно изменениям в законодательстве, если среднедушевой доход многодетной семьи вырос незначительно (до 10 процентов) за период получения пособия, то при следующем обращении Соцфонд оформит единое пособие еще на год в размере 50% регионального прожиточного минимума на детей.

На сегодняшний день выплата назначена 177 семьям региона с тремя и более детьми, которые в этом году обращались за её продлением, но получили отказ из-за небольшого превышения дохода семьи.

Прожиточный минимум на душу населения в регионе составляет 18 371 рубль. Следовательно, среднедушевой доход многодетной семьи теперь может достигать 20 208,1 рублей.

Как пояснил управляющий Отделением СФР по Владимирской области Антон Курбаков, закон вступил в силу 22 мая, однако при этом пособие будет установлено не с мая, а с месяца подачи заявления в начале года.

Стоит отметить, что это правило применяется один раз за весь период получения пособия.