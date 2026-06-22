В Александровском округе наркотики готовили в кузове грузовой «Газели»

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Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и областная прокуратура, на днях Киржачский районный суд вынес обвинительный приговор 19-летнему москвичу, обвинявшемуся в изготовлении наркотиков без цели сбыта в крупном размере.

Судом установлено, что в 2024 году, когда парню было 17 лет, вместе с другом-ровесником они решили приготовить наркотик. В целях конспирации друзья арендовали по поддельному паспорту дом в деревне Елькино Александровского района, а также купили оборудование и сломанный грузовик «Газель», который привезли в Елькино на эвакуаторе.

Затем они купили через тайники-закладки необходимые вещества для изготовления наркотиков и в кузове грузовика устроили нарколабораторию.

Там им удалось сделать запрещенное вещество, которое из-за сильного запаха оставили прямо в машине, а в сентябре 2024 года «Газель» перетащили к другому арендованному дому — в СНТ «Озерный» Киржачского района, а позднее — к лесу возле этого садового товарищества.

Наконец, в январе 2025 года машину обнаружили и досмотрели полицейские, которые изъяли оттуда 8 граммов наркотиков и более 60 граммов веществ для их изготовления.

На время следствия парень был отправлен за решетку. С учетом всех обстоятельств первый молодой человек был признан виновным и приговорен к 1 году 7 месяцам лишения свободы. Его друг отправился в зону проведения СВО, и в его отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.