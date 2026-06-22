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НовостиОбщество22 июня 2026 7:55

Власти Владимира не планируют повышать стоимость проезда в автобусах

Слухи об этом начались после начала нехватки топлива
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщили в администрации города Владимира, на повестке дня не стоит вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте в связи с образовавшейся нехваткой топлива.

Вместе с тем, в мэрии добавили, что автобусы муниципального перевозчика ООО «Владимирпассажиртранс», являющегося крупнейшим перевозчиком города, работают в штатном режиме, пока перебои в поставках горючего их не затронули. Во всяком случае, по этой причине график не срывается.

Слухи о возможном повышении цен на проезд в общественном транспорте Владимира появились на фоне ситуации с бензином, нехватка которого наблюдается в регионе уже несколько дней.