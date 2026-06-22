Во Владимирской области жителей трех домов эвакуировали из-за падения БПЛА

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Как сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев, 22 июня в Гусь-Хрустальном произошло падение беспилотного летательного аппарата. Глава региона отметил, что в связи с произошедшим в целях безопасности пришлось эвакуировать жителей трех многоквартирных домов. К счастью, никто из людей не пострадал.

Александр Авдеев добавил, что ситуация находится под контролем, а на месте происшествия работают оперативные службы. Глава города Алексей Соколов также подтвердил эту информацию.

Напомним: в шестом часу утра 22 июня Министерство региональной безопасности Владимирской области через канал экстренного оповещения уведомило об атаке БПЛА на территории региона, других подробностей ситуации не приводилось.