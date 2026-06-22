Дело экс-главы владимирского минздрава Валерия Янина поступило в областной суд

Валерий Янин слушает приговор Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как следует из картотеки дел Владимирского областного суда, уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина поступило в апелляционную инстанцию, и 11 июня было предано судье Олегу Ухолову.

Напомним: Валерий Янин 26 марта 2026 года приговорен Октябрьским районным судом Владимира к 5 годам колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности на госслужбе в течение двух лет. Экс-министр был осужден за превышение должностных полномочий: суд установил, что он ежемесячно брал с двух заведующих отделениями Александровской районной больницы по 20 тысяч рублей. Сам Валерий Янин объяснил это необходимостью представительских расходов.

Однако с приговором не согласились ни адвокаты экс-министра, ни государственное обвинение в лице Прокуратуры Владимирской области. И те и другие обжаловали приговор, однако до второй инстанции он добрался только сейчас.

В Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области уточнили, что пересмотр дела состоится утром 7 июля.