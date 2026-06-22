Во Владимирской области стартовала предвыборная кампания в Госдуму по округу №80

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16 июня Президент РФ подписал Указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы РФ. По сути, это означает старт избирательной кампании во всех регионах России, в том числе и во Владимирской области.

В частности, старт дан по избирательному округу №80, также известный как Суздальский. И, в принципе, уже известно, кто планирует избираться по данному округу от политических партий. Право на это имеют представители пяти партий - "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" и "Новые люди".

От "Единой России" будет избираться Григорий Аникеев, от КПРФ - Иван Ростовцев, от ЛДПР - Александр Бугаев, от "Справедливой России - Патриоты - За Правду" - Сергей Бирюков, от "Новых Людей" - Данил Котлер.

Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября. Также в этот день состоятся дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Владимирской области по одномандатному избирательному округу №24. Эти выборы пришлось провести, так как депутатский мандат по этому округу является вакантным. В округ № 24 входит часть Вязниковского муниципального округа.