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НовостиОбщество22 июня 2026 6:23

В Александров прибыли три новых автобуса из шести закупленных

В ближайшее время машины выйдут на линию
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация Александровского муниципального округа

Фото: администрация Александровского муниципального округа

Как сообщает глава Александровского округа Анна Кузнецова, на днях в окружной центр прибыли три новых автобуса «ПАЗ», закупленных в рамках региональной программы модернизации общественного транспорта на 2025-2030 годы.

При этом в общей сложности для нужд Александровского округа было приобретено шесть таких машин, однако три еще не дошли и ожидаются в текущем месяце. Планируется, что они будут использоваться на регулярных маршрутах.

Анна Кузнецова отметила, что автобусы оснащены видеокамерами, а также складной аппарелью для удобства маломобильных граждан. Ожидается, что в скором времени новые машины отправятся работать на линию.