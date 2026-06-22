Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 6:18

Владимирскую область атаковали украинские дроны

Угроза сохраняется до сих пор
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

РСЧС Владимирской области рано утром 22 июня сообщил об атаке беспилотников. Работала ПВО. Жителей просили покинуть открытое пространство.

Правительство Владимирской области и губернатор Александр Авдеев об атаке объектов пока не сообщали.

Тем не менее по сообщению РСЧС угроза атаки украинских дронов сохраняется до сих пор.

Как сообщили в Минобороны РФ, с 20 часов 21 июня до 7 часов 22 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Однако в списке регионов, где были уничтожены БПЛА Владимирской области нет.