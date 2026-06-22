Владимирскую область атаковали украинские дроны

. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

РСЧС Владимирской области рано утром 22 июня сообщил об атаке беспилотников. Работала ПВО. Жителей просили покинуть открытое пространство.

Правительство Владимирской области и губернатор Александр Авдеев об атаке объектов пока не сообщали.

Тем не менее по сообщению РСЧС угроза атаки украинских дронов сохраняется до сих пор.

Как сообщили в Минобороны РФ, с 20 часов 21 июня до 7 часов 22 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Однако в списке регионов, где были уничтожены БПЛА Владимирской области нет.