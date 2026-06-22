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НовостиОбщество22 июня 2026 5:52

Во Владимире 22 июня на площади Победы состоялась памятная церемония

Владимирцы вспоминают 85 годовщину начала Великой Отечественной войны
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Правительство Владимирской области

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, 22 июня ровно в 4 часа утра в областном центре состоялась траурная церемония, посвященная Дню памяти и скорби. Именно в тот день и час фашистская Германия напала на Советский Союз в 1941 году, и теперь со дня начала Великой Отечественной войны исполнилось ровно 85 лет.

Власти региона напомнили, что около 300 тысяч владимирцев ушли на фронт в годы Великой Отечественной. К сожалению, почти половина из них домой не вернулась. Поэтому этот день всегда был и останется памятным для всех жителей России, включая Владимирскую область.