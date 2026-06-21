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НовостиОбщество21 июня 2026 13:10

Владимирская таможня вскрыла более 350 нарушений в рамках экспорта и импорта

Таковы результаты работы за первые пять месяцев текущего года
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Владимирская таможня, за первые пять месяцев 2026 года сотрудники ведомства установили более 350 нарушений, которые были допущены представителями бизнес-сообщества при подаче статистической отчетности. Документация касалась экспортных и импортных отношений с Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией.

В частности, имели место факты запоздалого предоставления в таможню статистических форм, либо предоставление форм с неверными сведениями.

Такую документацию бизнесмены обязаны оформлять в электронной форме на сайте ФТС России не позднее десяти рабочих дней следующего месяца после отгрузки или получения товаров.

По всем фактам нарушений составлены административные протоколы, нарушителям грозят штрафы.