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НовостиПроисшествия21 июня 2026 11:28

В Камешковском округе сгорели два частных дома с хозяйственными постройками

Во Владимирской области потушили крупный пожар в селе Тынцы
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 20 июня в 19.39 диспетчеры Камешковского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о пожаре в селе Тынцы, улица Новая линия, 25.

На место ЧП выезжали 14 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. Как выяснилось по прибытии, открыты пламенем горели два жилых дома, а также хозяйственные постройки.

В десятом часу вечера пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать. По предварительным данным, никто из людей в огне не пострадал. Общая выгоревшая площадь составила 120 квадратных метров.

Причина возгорания устанавливается дознавателями МЧС.