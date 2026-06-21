В Камешковском округе сгорели два частных дома с хозяйственными постройками

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 20 июня в 19.39 диспетчеры Камешковского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о пожаре в селе Тынцы, улица Новая линия, 25.

На место ЧП выезжали 14 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. Как выяснилось по прибытии, открыты пламенем горели два жилых дома, а также хозяйственные постройки.

В десятом часу вечера пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать. По предварительным данным, никто из людей в огне не пострадал. Общая выгоревшая площадь составила 120 квадратных метров.

Причина возгорания устанавливается дознавателями МЧС.