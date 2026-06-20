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НовостиОбщество20 июня 2026 11:55

В Коврове прокуратура запретила торговать ритуальными товарами в жилом доме

Местные жители обратились в прокуратуру
Алексей СУХОВ
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В Коврове прокуратура после обращения жителей запретила торговать продукцией ритуального назначения в жилом доме. Дело в том, что нормы закона не допускают размещение в многоквартирных жилых домах учреждений и магазинов, оказывающих услуги в указанной сфере.

Проверка показала, что один из местных предпринимателей пренебрег законодательством и открыл точку на первом этаже многоэтажки по улице Либерецкая. Прокуроры, выехав на место, увидели, что в магазине продавалась самая разная ритуальная и похоронная атрибутика. Она была выставлена для демонстрации в выставочных залах помещений. Там стояли гробы, венки, кресты и другая продукция.

В итоге представители Ковровской городской прокуратуры направили в суд иск с требованием закрыть магазин. Суд удовлетворил иск, до вступления решения суда в законную силу незаконная деятельность прекращена.