Во Владимирской области связь с медучреждениями можно держать через чаты в MAX

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Минздрав Владимирской области сообщил, что владимирцы могут держать связь со своими медучреждениями через специальные чаты в мессенджере MAX. Для жителей областного центра есть свой чат, для всех остальных жителей 33 региона - свой.

Как уточнили чиновники от медицины, в медчатах можно сообщать обо всех проблемах при получении медицинской помощи. Впрочем, обо всех - это очень громкое заявление. Дело в том, что по факту жители смогут там решить лишь следующие проблемы: нарушение предельных сроков ожидания медпомощи, проблемы записи к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, навязывания платных услуг, нарушение этики и деонтологии, отсутствие маршрутизации пациентов. А вот получить консультацию по лечению и назначению лекарств, наличию лекарств в аптеках, работе скорой медицинской помощи, вопросам экстренной госпитализации и постановке диагноза в медчатах нельзя.

Написать обращение в медчат можно ежедневно с 8.00 до 20.00, с понедельника по субботу. Для владимирцев чат находится здесь, для жителей региона - здесь.

В медчатах нельзя