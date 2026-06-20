Во Владимире мэрия объяснила владельцам гостиниц, как действовать при тревоге

Фото с сайта администрации города Владимира.

Администрация города Владимира 19 июня провела встречу для руководителей гостиниц и отелей областного центра. Для них устроили инструктаж на тему: "Как вести себя при тревоге". Вели встречу заместитель главы администрации города Владимира Александр Шаров, а также представители городского управления гражданской защиты и ГУ МЧС России по Владимирской области.

Александр Шаров подчеркнул, что для владельцев гостиниц и хостелов главным является организация работы и инструктажи администраторов, осуществляющих заселение гостей города: как правильно выстроить эвакуацию постояльцев при получении сигнала тревоги, какие объекты возможно использовать в качестве укрытий. Руководителям гостиниц рассказали, какие зоны могут подходить для таких целей.

В качестве укрытий могут выступать помещения с толстыми стенами без окон, подвалы и цокольные помещения — по мере организации гостиницами таких помещений, они будут включены в список укрытий.

В мэрии рассказали, что такие встречи-инструктажи будут проводиться и дальше, так как они являются необходимыми мерами защиты детей и взрослых в условиях неспокойной обстановки в регионе.