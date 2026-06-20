В 2026 году во Владимирской области отремонтируют дороги к медучреждениям

Фото Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.

Правительство Владимирской области со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства сообщает, что в 2026 году в регионе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в норматив приведут 60 километров дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Речь идет о проезде к больницам, поликлиникам, ФАПам, амбулаториям и так далее.

Если говорить об областном центре, то здесь отремонтируют 5 км дорог. Также отремонтируют подъездные пути к Гусь-Хрустальному, Гороховцу, Киржачу, Суздалю, Камешково, Собинке и другим городам.

В рамках ремонтирования дорог к ФАПам и амбулаториям планируется обновление дороги от трассы М-7 «Волга» до села Давыдово в Камешковском округе. Между прочим, приписное население села составляет почти 1000 человек, в том числе около 200 детей. Фельдшер Давыдовского ФАПа Ксения Егорова уже заявила, что очень рада ремонту, потому что ей приходится по долгу службы часто ездить в другие населённые пункты, а их в зоне обслуживания почти десяток. И это лучше делать по хорошей дороге.

Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» во Владимирской области будет приведено в норматив 196,6 км дорог. Ряд объектов уже сдан.