Во Владимирской области официально бензин подорожал на 1,72 процента

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Издание "Бизнес-Журнал" составило на основании данных Росстата рейтинг регионов Центральной части России по ценам на бензин. На его основании можно понять, насколько выросли цены на топливо в условиях введённых ограничений на количество отпускаемого в одни руки объема бензина.

В среднем по стране топливо за две недели июня подорожало на 1,89 процента. Рост цен на бензин по ЦФО был чуть меньше - 1,68 процента. Во Владимирской области же бензин подорожал на 1,72 процента. Если в начале июня представители Росстата фиксировали в 33 регионе цену на бензин в районе 68,11 рубля за литр, то к 15 июня литр стоил уже 69 рублей 28 копеек.

Если сравнивать с другими регионами Центра России, то получается, что Владимирская область оказалась в середняках рейтинга. Сильнее всего цены на бензин выросли в Воронежской области - на 5,78 процента. А менее всего - в Ярославской области, где индекс составил 0,06 процента.