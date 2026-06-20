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НовостиОбщество20 июня 2026 6:06

Во Владимирской области стартовала приемная кампания в вузы

На восемь вузов приходится около 2000 бюджетных мест
Алексей СУХОВ
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Фото: Валерия ПРОНИНА. Перейти в Фотобанк КП

20 июня во Владимирской области, как и по всей стране, стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. Всего в регионе свои двери откроют восемь вузов. В общей сложности они предлагают более 2000 бюджетных мест.

Большую часть бесплатных мест для абитуриентов предлагают в ВлГУ. Приоритет, как и в прошлом году, отдадут техническому, педагогическому, инженерному и IT-направлениям, то есть тем специальностям, на которые сегодня самый высокий спрос. Вуз предлагает больше 200 образовательных программ подготовки по специальностям разных уровней образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, среднее профессиональное образование.

Также много мест предлагают во владимирском филиале РАНХиГС. Здесь самыми востребованными направлениями являются муниципальное управление и юриспруденция. Как сообщили в Академии, в прошлом году сюда поступили учащиеся из 61 региона России. Всего в вузе обучается около 4 тысяч студентов.