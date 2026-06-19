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НовостиПроисшествия19 июня 2026 14:20

В Коврове сотрудницу кафе осудят за пожар, уничтоживший заведение

Во Владимирской области местную жительницу осудят за повреждение чужого имущества
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Коврова утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по факту повреждения чужого имущества в связи с неосторожным обращением с огнем.

По версии следствия, вечером 12 апреля буфетчица одного из кафе Коврова находилась в подсобке, где зажгла имевшуюся при ней зажигалку. Рядом находились салфетки, а также пластиковые емкости с горючей жидкостью и строительные материалы. В итоге огонь перекинулся на эти предметы, которые вспыхнули.

В результате пожара все кафе серьезно пострадало, сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей.

В ходе следствия женщина так и не смогла объяснить, зачем ей понадобилось разжигать огонь возле легковоспламеняющихся материалов.

Уголовное дело предстоит рассматривать мировому суду Коврова.