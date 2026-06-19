Владимирские ориентировщики завоевали 33 награды на крупных соревнованиях

Фото ГБУ ДО ВО Спортивная школа по спортивному ориентированию

В Нижегородской области в рамках госпрограммы «Спорт России» завершились соревнования по спортивному ориентированию «Вачский Азимут». Они проводились в дисциплинах «классика», «классика-общий старт», «спринт», «лонг» и «выбор».

За призы боролись более 1500 спортсменов из 40 регионов России.

Сильнейших определяли в рамках всероссийских и межрегиональных соревнований. Отличное выступление показала сборная Владимирской области. На их счету 33 награды. На всероссийских соревнованиях они завоевали 11 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых медалей. На межрегиональных – золото, три серебра и две бронзы.

Ранее владимирские ориентировщики завоевали в посёлке Вача награды Кубка России в кроссовых дисциплинах.