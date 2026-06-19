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НовостиСпорт19 июня 2026 13:19

Владимирские ориентировщики завоевали 33 награды на крупных соревнованиях

За призовые места боролись более 1500 спортсменов из 40 регионов России
Виктория СУХОВА
Фото ГБУ ДО ВО Спортивная школа по спортивному ориентированию

Фото ГБУ ДО ВО Спортивная школа по спортивному ориентированию

В Нижегородской области в рамках госпрограммы «Спорт России» завершились соревнования по спортивному ориентированию «Вачский Азимут». Они проводились в дисциплинах «классика», «классика-общий старт», «спринт», «лонг» и «выбор».

За призы боролись более 1500 спортсменов из 40 регионов России.

Сильнейших определяли в рамках всероссийских и межрегиональных соревнований. Отличное выступление показала сборная Владимирской области. На их счету 33 награды. На всероссийских соревнованиях они завоевали 11 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых медалей. На межрегиональных – золото, три серебра и две бронзы.

Ранее владимирские ориентировщики завоевали в посёлке Вача награды Кубка России в кроссовых дисциплинах.