В Коврове взыскали деньги с хозяек двух «резиновых» квартир

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Коврова провело анализ вступивших в законную силу приговоров судов. В ходе анализа было установлено, что две жительницы Коврова регистрировали у себя в квартирах граждан Республики Узбекистан, чтобы те могли получить право пребывания в стране.

В общей сложности обе ковровчанки зарегистрировали у себя 30 человек, при этом с иностранцев они брали за это деньги. Прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав взыскать с обеих хозяек все, что они получили преступным путем.

Суд это требование удовлетворил, так что полученные от иностранцев деньги придется платить.

Фактическое исполнение решения находится на контроле городской прокуратуры.