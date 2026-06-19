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НовостиОбщество19 июня 2026 13:11

В Коврове взыскали деньги с хозяек двух «резиновых» квартир

Соответствующий иск подала городская прокуратура
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Коврова провело анализ вступивших в законную силу приговоров судов. В ходе анализа было установлено, что две жительницы Коврова регистрировали у себя в квартирах граждан Республики Узбекистан, чтобы те могли получить право пребывания в стране.

В общей сложности обе ковровчанки зарегистрировали у себя 30 человек, при этом с иностранцев они брали за это деньги. Прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав взыскать с обеих хозяек все, что они получили преступным путем.

Суд это требование удовлетворил, так что полученные от иностранцев деньги придется платить.

Фактическое исполнение решения находится на контроле городской прокуратуры.