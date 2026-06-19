Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2026 12:33

«Владимирский комбинат тепличный» возглавил Айтуган Текегалиев

Новую должность он будет совмещать с креслом депутата Заксобрания региона
Алексей КОТМЫШЕВ
Айтуган Текегалиев. Фото: Законодательное Собрание Владимирской области

Айтуган Текегалиев. Фото: Законодательное Собрание Владимирской области

Как сообщает Законодательное Собрание Владимирской области, Айтуган Текегалиев, являющийся действующим депутатом регионального парламента, назначен директором АО «Владимирский тепличный комбинат».

Данное предприятие находится в государственной собственности Владимирской области, и предложение возглавить «Тепличный» поступило Текегалиеву от регионального Министерства сельского хозяйства. Сейчас новый руководитель начал анализировать текущее состояние предприятие, а также изучать финансовые отчеты и производственные процессы.