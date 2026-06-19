«Владимирский комбинат тепличный» возглавил Айтуган Текегалиев

Айтуган Текегалиев. Фото: Законодательное Собрание Владимирской области

Как сообщает Законодательное Собрание Владимирской области, Айтуган Текегалиев, являющийся действующим депутатом регионального парламента, назначен директором АО «Владимирский тепличный комбинат».

Данное предприятие находится в государственной собственности Владимирской области, и предложение возглавить «Тепличный» поступило Текегалиеву от регионального Министерства сельского хозяйства. Сейчас новый руководитель начал анализировать текущее состояние предприятие, а также изучать финансовые отчеты и производственные процессы.