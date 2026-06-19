В Вязниках открыли новый завод по производству прицепной и навесной техники

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19 июня в Вязниках запустили новое предприятие - ООО «RuAutoTrailer».

Завод, созданный на базе ранее пустовавших площадей ПАО «ОСВАР», будет выпускать широкую линейку прицепной и навесной техники для грузовых автомобилей, востребованной на российском рынке.

RuAutoTrailer представляет собой производственный комплекс полного цикла, включающий все основные этапы изготовления техники: от обработки металла и роботизированной сварки до окраски, сборки и контроля качества готовой продукции.

Завод будет выпускать технику под брендом VollKraft, разработанную на основе современных мировых технологий и стандартов. В линейке продукции – шторные полуприцепы, контейнеровозы, рефрижераторы и бортовые модели.

Особое внимание уделяется освоению принципиально нового для российского рынка направления – производству мультисцепок (полуприцеп – сцепная тележка – полуприцеп), предназначенных для формирования автопоездов с использованием современных магистральных тягачей КАМАЗ. Это позволит значительно повысить эффективность грузоперевозок.

«КАМАЗ» видит в этом предприятии не просто поставщика, а стратегического партнёра.

В рамках проекта планируется формирование производственного кластера и производителей комплектующих для полуприцепов и навесной техники с общим объёмом инвестиций свыше 2,5 миллиардов рублей, из которых уже освоено 1,7 миллиарда рублей. Созданные мощности позволят производить до 8 000 единиц техники в год. В рамках кластера будет создано более 500 новых рабочих мест.

В первый год работы предприятие планирует выпустить до 1750 единиц продукции, а к 2029 году – выйти на проектную мощность.