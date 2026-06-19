В Суздале отец погибшего юноши стал фигурантом дела за покупку сыну мотоцикла

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 50-летний житель Суздальского района обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, заведомо опасных для его жизни.

По версии следствия, в 2025 году суздалец купил своему 16-летнему сыну мотоцикл «Мотолэнд Спорт», не предназначенный для движения по дорогам общего пользования. На мотоцикле не было поворотников и зеркал, однако при этом он развивал скорость до 140 километров в час.

Юноша не имел водительского удостоверения, но выезжал на дороги. Так, 22 мая текущего года парень ехал по 19 километру автодороги «Владимир-Юрьев-Польский — Переславль-Залесский», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Приора».

Пострадавшего мотоциклиста увезли в больницу, но усилия врачей были тщетны. К сожалению, он скончался в медучреждении.

Решение о заведении уголовного дела Следком принял на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой. Расследование уголовного дела продолжается.