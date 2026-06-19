В Камешково подросток прокатил инспектора ГАИ на капоте и отправился в колонию

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, Камешковский районный суд вынес обвинительный приговор 16-летнему парню, который обвинялся в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

По версии следствия, в декабре 2025 года юноша купил на собственные сбережения «Жигули» шестой модели, которые ему помогли перегнать в деревню Волковойно.

Там юный автомобилист катался без прав и регистрации автомобиля, однако 29 декабря его заметили инспекторы ДПС, которые решили остановить парня, вдобавок оказавшегося не пристегнутым.

Один из полицейских подбежал к автомобилю, но в это время юноша нажал на газ, в результате чего полицейский упал на капот. Так он и проехал около двух километров на капоте, однако во время погони парень на «шестерке» съехал в поле и остановился, где и был задержан. На него составили несколько административных протоколов.

На допросе молодой водитель признал вину, как оказалось, раньше он уже нарушал правила дорожного движения, за что на него составляли протоколы.

С учетом всех обстоятельств суд признал юношу виновным и приговорил к 1 году воспитательной колонии. Его «Жигули» конфисковали в доход государства.