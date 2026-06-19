Во владимирском доброцентре стартуют "Дни приютов"

фото со страницы приюта "Дорога добра"

Во Владимире доброцентр "Дорога добра" запускает новый проект — «Дни приютов».

Многие приюты и передержки находятся далеко от города и добраться до них может не каждый. Поэтому каждый месяц в доброцентре будет представлен один дом для бездомных животных из Владимирской области. Так, постепенно, неравнодушные люди смогут узнать обо всех приютах и передержках региона.

Каждый житель областного центра сможет познакомиться с руководителем приюта, увидеть, в каком состоянии находятся животные и пообщаться с ними, а может быть и забрать домой.

21 июня с 12 до 16 часов свою передержку «4 лапы» представит зооволонтёр Елена Воробьева и её команда. Она привезет с собой несколько собак, щенков, кошек и котят.

Всех желающих погладить хвостатых и усатых ждут по адресу: ул. Чайковского, 44б. С собой при желании можно принести подарки для питомцев.