Скончался почетный гражданин города Юрьев-Польского Юрий Опарин

Фото с официальной страницы администрации Юрьев-Польского МО в ВК.

Администрация Юрьев-Польского муниципального округа сообщила о том, что 18 июня 2026 года на 94-м году жизни умер почетный житель города Юрьев-Польского, а также Юрьев-Польского района Юрий Опарин.

Юрий Степанович родился 16 сентября 1932 года в Юрьев-Польском. И с родным районом расставался буквально на три года, по сути лишь для службы в рядах Советской армии. А так вся жизнь Юрия Опарина связана с Юрьев-Польским районом. Он работал в комсомольских, партийных и советских органах: избирался вторым, первым секретарем райкома ВЛКСМ. Восемь с половиной лет он возглавлял райисполком, с ноября 1990 года был первым секретарем райкома КПСС. Работал в администрации района, затем в педагогическом колледже.

Как сообщается в официальном некрологе, особенно ярко организаторские способности Юрия Опарина раскрылись во время работы председателем райисполкома. Тогда под его руководством вводились в строй новые производственные, культурные и спортивные объекты и объекты здравоохранения, в их числе районный дворец культуры «Россия», хлебокомбинат, сельские школы. При нем местные власти работали над улучшением торгового, бытового, пассажирского, жилищно-коммунального обслуживания. Активно шла газификация района.

Уже в российское время Юрий Степанович 32 года избирался депутатом районного Совета народных депутатов и 12 лет – депутатом областного. Даже на пенсии он принимал активное участие в общественной деятельности района. По его инициативе был создан музей истории СПК «Шихобалово». Написана и выпущена книга «Гордость Земли Юрьев-Польской» в 2012 году.