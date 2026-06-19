Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2026 9:54

В Александрове подрядчик нарушил правила при благоустройстве пешеходной зоны

Прокуратора внесла представление, решается вопрос о привлечении к административной ответственности
Виктория СУХОВА
фото прокуратуры Владимирской области

фото прокуратуры Владимирской области

В Александрове прокуратура проверила, как ведутся работы по благоустройству территорий.

Было установлено, что 16 марта в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» между администрацией Александровского муниципального округа и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по улице Ленина.

Проверка показала, что на объекте не было установлено ограждение, отсутствовали указатели, обеспечивающие безопасность людей и транспорта, не обеспечена видимость мест проведения работ, в том числе в темное время суток с помощью сигнальных фонарей. Все это создает угрозу для здоровья жителей, отмечает надзорное ведомство.

В связи с выявленными нарушениями городской прокуратурой подрядчику внесено представление, решается вопрос о его привлечении к административной ответственности.