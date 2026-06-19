В Александрове подрядчик нарушил правила при благоустройстве пешеходной зоны

фото прокуратуры Владимирской области

В Александрове прокуратура проверила, как ведутся работы по благоустройству территорий.

Было установлено, что 16 марта в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» между администрацией Александровского муниципального округа и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по улице Ленина.

Проверка показала, что на объекте не было установлено ограждение, отсутствовали указатели, обеспечивающие безопасность людей и транспорта, не обеспечена видимость мест проведения работ, в том числе в темное время суток с помощью сигнальных фонарей. Все это создает угрозу для здоровья жителей, отмечает надзорное ведомство.

В связи с выявленными нарушениями городской прокуратурой подрядчику внесено представление, решается вопрос о его привлечении к административной ответственности.