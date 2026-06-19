Во Владимире предприниматель обвинен в избиении клиента магазина

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях завершено расследование уголовного дела по факту хулиганства, обвиняемым по которому проходит 62-летний житель Владимира.

По версии следствия, 7 июня на улице Девической возле магазина, торгующего алкогольными напитками, стояли двое мужчин. Через некоторое время появился нетрезвый владелец помещения, в котором находится магазин, и начал предъявлять приятелям претензии и прогонять их, так как, по его мнению, они бросили мусор мимо урны.

Мужчины не стали конфликтовать и вошли в магазин, но бизнесмен проследовал за ними. Уже в торговом зале он без какого-либо серьезного повода нанес 41-летнему оппоненту сильный удар в лоб и по спине телескопической дубинкой, которую эксперты признали холодным оружием.

Приятель пострадавшего попытался остановить мужчину, но тот сбежал, однако прибывшие после сработки тревожной сигнализации сотрудники частной охраны и Росгвардии задержали предпринимателя.

На время следствия обвиняемого отправили за решетку, сам он отказался давать показания. На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.