В Петушках прокуратура нашла нарушения в условиях хранения пищи в детсадах

Фото с официальной страницы прокуратуры Владимирской области в ВК.

Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что в Петушках в результате проверки детских садов были выявлены нарушения в условиях хранения и приготовления пищи. Проверка проводилась совместно со специалистами областного управления Роспотребнадзора.

Нарушения были самые разные. В ряде детских садов прокуроры обнаружили замороженную пищевую продукцию (рыбу, мясо, субпродукты) без маркировки. Из-за этого не было понятно, кто является производителем данных продуктов, когда они были произведены и каков их срок годности. Еще в одном из садиков рабочая одежда находилась рядом с верхней уличной одеждой и уличной обувью. А в одном из учреждений в непосредственной близости к пищеблоку во время приготовления пищи проводились ремонтные работы, связанные со снятием штукатурного и окрасочного слоев стен. Вся эта пыль летела в сторону пищеблока и вполне могла попасть в еду.

Все нарушения были зафиксированы, Заведующим дошкольными учреждениями внесены представления. По каждому факту заведены административные дела по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей).